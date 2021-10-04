Zabıta ekibinden esnafa çöp uyarısı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşa çöp uyarısında bulundu.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde yıkılıp yerine yeni bina yapılacak olan bir banka şubesinin boş alanına atılan çöp ve hafriyat, zabıta ekiplerini harekete geçidi. Zabıta Müdürü Adil Demir, çöplerin rastgele atıldığı alanda incelemelerde bulunarak esnaf ve bina sakinlerini çöp atmamaları konusunda uyardı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ve kamyonlarla banka şubesinin boş alanına girerek yaklaşık iki kamyon dolusu çöp ve hafriyat toplayarak kent dışına çıkarttı.

Zabıta Müdürü Demir, çevredeki esnaf ve bina sahiplerine uyarıda bulunarak, çöp ve hafriyatı rastgele etrafa atanlara idari para cezası kesileceği uyarısında bulundu.