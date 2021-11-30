Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur yılın öğretmeni seçildi.

Yurdagül Timur, Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 4 gün süren Ankara’daki etkinliklere katılarak 24 Kasım’da Hakkari’yi temsil etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tertip edilen programda, Hakkâri Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Yurdagül Timur yılın öğretmeni seçildi.