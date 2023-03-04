Yüksekova’nın İran sınırında karla mücadele sürüyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Türkiye’nin büyük bir bölümü ilkbahar havasına girerken, Hakkari’de karla mücadele çalışmaları devam ediyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta İran sınırında bulunan Esendere Beldesi Güvenli köyüne bağlı Yediveren mezrasında kardan kapalı yollar ulaşıma açılıyor. Esendere Belediyesi ile İl Özel İdare Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda ulaşıma kapalı mezra yolları açılıyor. İran sınırında bulunan mahallerde belediye, yüksek kesimlerde ise İl Özel İdaresi ekipleri kar mücadele çalışmasına tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Esendere Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.