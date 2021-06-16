banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri
ABD ve Rusya'dan ortak bildiri
Şenol Güneş hedef tahtasında!
Şenol Güneş hedef tahtasında!
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
Bodrum'da 1 polis memuru çıkan çatışmada şehit oldu
İstanbul metrolarına internet geliyor
İstanbul metrolarına internet geliyor

Yüksekovalılar Türkiye - Galler maçına kilitlendi

HAKKARİ (İHA) – A Milli Takımı, EURO 2020 ikinci maçında Galler ila karşılaştı. Tüm Türkiye’ye de olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar mücadeleye kilitlendi.

HAKKARİ 16.06.2021, 22:15
Yüksekovalılar Türkiye - Galler maçına kilitlendi

HAKKARİ (İHA) – A Milli Takımı, EURO 2020 ikinci maçında Galler ila karşılaştı. Tüm Türkiye’ye de olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de vatandaşlar mücadeleye kilitlendi.

İlçedeki kafe ve restoranlarda izlenen maç vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla seyredildi. Maç ilçenin değişik yerlerinde korona virüs kurallarına uygun bir şekilde izlendi.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
17°
az bulutlu
banner493