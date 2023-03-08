Yüksekovalılar Dünya Kadınlar Günü’nü depremzedelere adadılar

Hakkari’nin Yüksekova Aile Destek Merkezi’nde depremzede kadınlar için düzenlenen etkinlikte kadınlara karanfil dağıtıldı.

Yüksekova Esenyurt Mahallesi’nde bulunan Aile Destek Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile etkinlik düzenlendi. Depremzede kadınlarla dayanışma için düzenlenen etkinliğe Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ömer Çimşit, Halk Eğitim Merkezi usta öğreticileri, kursiyerler ve depremzede kadınlar katıldı. Kadınlara karanfil takdim edilmesinin ardından konuşan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ömer Çimşit, “Kadınlarımız hayatımızın her alanında var. En büyük yükümüzü taşımamıza yardımcı oluyorlar. Bizim başımızın tacısınız. Hepinizin Kadınlar Günü’nü yürekten tebrik ediyorum. İnşallah hayatın her alanında kadınlarımız daha çok rol alır” dedi.

Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan da, “Bu yıl Kadınlar Günü’nü ilçemize gelen depremzede misafirlerimizle beraber geçirmek istedik. Bu zor süreçte onların yanında olmak istedik. Onlar için ne gerekiyorsa yapacağız. Aile Destek Merkezi’ne de gelmelerini ve burada kurs görmelerini isteriz. Tüm kadınların Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Hatay’dan Yüksekova’ya gelen depremzede Filiz Koyuncu, “Biz çok memnun kaldık. Herkes çok yardımcı oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Yüksekova halkı bize karşı çok iyiler. Evlerini açtılar, sofralarını paylaştılar. En önemlisi bize çok iyi davrandılar. Kısacası bizi kucakladılar” şeklinde konuştu.

Etkinlik, kadınlara ikramların sunulması ile sona erdi.