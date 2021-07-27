Yüksekovalı girişimci kadınlardan ‘Kariyer ve İş’ semineri

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Kariyer ve İş’ üzerine gençlere seminer verildi.

Yüksekova’daki Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde düzenlenen ‘Kariyer ve İş’ seminere 250 kişi katıldı. Girişimci olan Ceylan Kılıçak, Rojin Koç ve Yıldız Han, iş ve kariyer konusunda gençleri bir araya getirerek yaşam hikayelerini anlattılar.

Çanakkale’den gelen ve e-ticaret üzerine çalışan Bulut Demir ise gençlerin iş olanaklarını kolaylaştırma ve geleceklerini iyi seçme konusunda bilgiler paylaştı.

Girişimci Ceylan Kılıçak, kafe kafe dolaşarak gençleri seminere davet ettiğini belirterek, “Benim amacım gençlere iş fırsatı yolunu açmaktır. Çünkü bende onlardan biriyken şimdi hem iş hem kariyer yapıyorum” dedi.

Seminere Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen de katıldı.