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Yüksekovalı gençten 2 gündür haber alınamıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor.

HAKKARİ 27.05.2021, 13:34
Yüksekovalı gençten 2 gündür haber alınamıyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 2 gün önce evden ayrılan gençten haber alınamıyor.

İlçenin Suüstü köyünde yaşayan Yılmaz Sarkmaz adlı genç, 26 Mayıs günü saat 10.00 sıralarında evden çıktı. Sarkmaz’ın bir daha eve dönmemesi üzerine ailesi emniyet ve jandarmaya haber verdi. Van başta olmak üzere çevre ilçelerde de arama yapan aile, Yılmaz Sarkmaz’ı gören veya yerini bilenlerin 0542 615 45 75, 0530 431 79 92 ve 0543 363 62 61 numaralardan kendilerine haber vermesini istedi.
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