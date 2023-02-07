Yüksekovalı gençler yoğun kar yağışına rağmen depremzedeler için yardım topladı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki gençler, Kahramanmaraş olmak üzere 10 kentte yaşayan depremzedeler için yoğun kar yağışı altında yardım topladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem bölgesindeki vatandaşlar için Yüksekova’da ilçesindeki gençler seferber oldu. İlçenin Dilekli köyünde yaşayan gençler, etkili olan yoğun kar yağışına rağmen battaniye, ısıtıcı, hazır gıda ve kışlık kıyafetler gibi ihtiyaçlar temin etti.

Temin ettikleri yardımları tek tek araçlara koyarak kısa sürede bölgeye göndereceklerini belirten Kemal Kayak, “Bölgede yaşanan deprem felaketi yüreğimizi yaktı. Deprem felaketi 10 ili yıkıp geçti. Bugün birlik ve beraberlik günüdür. Bizde gençler olarak yoğun kar yağışı demeden çok sayıda yardım topladık ve ilçemizde belirlenen toplama alanına götürüp bıraktık. Bölgede çok sayıda can kaybı var, bu da bizi derinden üzüyor. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun, herkese sabırlar diliyoruz” dedi.