Yüksekova’daki minibüsçüler bir günlük kazançlarını depremzedelere bağışladı

Hakkari’nin Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile S.S. 3 Nolu Şehir İçi Kooperatifine bağlı şehir içi minibüs esnafı, bugünkü gelirlerini depremzedelere bağışlamak için yolcu taşıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından binaların yıkıldığı 10 ilde arama kurtarma çalışmaları da sürdürülüyor. Depremzedelere destek olma adına Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile S.S. 3 Nolu Şehir İçi Kooperatifine bağlı sürücüler, bugünkü kazançlarını depremzedelere göndermek için çalıştı. Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, “Öncelikle deprem felaketinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve bütün halkımıza başsağlığı diliyoruz. Böylesi felaketlerde biliyorsunuz ki dayanışma çok önemlidir. Hakkari halkımız da bu felakette deprem bölgesiyle ciddi anlamda bir dayanışma sergilemiş ve depremin ilk gününden bugüne kadar burada yardımlar toplayarak depremzede kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olmuştur. Bugün de Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odamızın öncülüğünde şehir içinde yolcu taşımacılığı yapan S.S. 3 Nolu Şehir İçi Kooperatifine minibüs esnafı bir dayanışma göstermiştir ve bu dayanışmayla bugün elde edecekleri bütün kazançlarını afetzede kardeşlerimizle paylaşacaklar. Bu anlamda bütün minibüs esnafımızı kutluyorum” dedi.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna ise, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek, “Bu acı hepimizin acısı ve biz de bu acıyı paylaşmak adına deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yaralarını az da olsa sarabilmek adına böyle bir kampanya başlattık. Şehir içi minibüs esnafımızın bugünkü gelirini depremzede bölgesindeki kardeşlerimize göndereceğiz. Rabbim bu tür felaketleri bir daha ülkemize yaşatmasın” şeklinde konuştu.