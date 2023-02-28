Yüksekova’daki çölyak hastalarına glütensiz gıda paketleri dağıtıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çölyak hastalarına glütensiz mamullerden oluşan gıda paketi dağıtıldı.

İlçe genelinde bulunan çölyak hastaları için hazırlanan glütensiz besin maddelerini içeren gıda paketleri, Yüksekova Çölyak Derneği tarafından dağıtıldı. Glütensiz gıdalar tüketmek zorunda olan çölyak hastaları için hazırlanan paketlerde mısır unu, karışık puding, tatlı kurabiye, tuzlu kurabiye, mini kek, çikolata, makarna, un ve köftelik bulgur olduğunu söyleyen Yüksekova Çölyak Derneği Başkanı Hacer Kaval, “Daha önce çölyak hastalığının ne olduğunu bilmiyordum. 2018 yılında kızıma çölyak tanısı konuldu. Çölyak hastalığının yediğimiz gıdalardan yeterli vitamin ve protein olmadığı için vücutta kilo kaybı, ishal, kusma ve alerji gibi belirtileri oluyor. Bu belirtiler genel olarak çölyak hastalığının belirtileridir. Bu hastalığın ise tek tedavisi diyet, başka ilacı ve tedavisi yoktur. Bulunduğumuz il ve ilçede glütensiz ürünleri bulmakta ciddi anlamda sıkıntılar çekiyoruz. Dernek olarak temel amacımız çölyak hastalarının bir nebzede olsa ürünleri daha kolay temin edebilmesidir. Bizim şu an ihtiyacımız olan şey, düşük proteinli üretim yapacak bir fırına ve yere ihtiyacımız vardır. Buradan yetkililere çağrımıza sessiz kalmayın, biz çölyak hastalarına sahip çıkın’’ dedi.