Yüksekova’daki besicilerin zorlu kış mesaisi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde besicilerinde zorlu kış mesaisi başladı.

Türkiye’nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Yüksekova ilçesinde başlayan soğuklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, köylerde ise besiciler kış mesaisine başladı. Merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağıgüveç köyündeki besiciler, koyunlarını köyden 3 kilometre uzağa götürerek otlatmaya çalışıyor.

Besiciler, dağlar tamamen kardan kaplanmadığı sürece koyunlarını soğuk havaya rağmen otlatmaya devam edeceklerini ve aile geçimlerini sağlayacaklarını ifade ettiler. Besicilerden Selami Akdoğan, her gün sabah 07.00’de uyanıp koyunları karların olmadığı bölgelere götürdüklerini ifade ederek, “Yaklaşık 2 kilometre gidiyoruz. 200 koyunumuz var ve kar tamamen düşmediği sürece bu şekilde otlatmaya devam edeceğiz. Bazı yerlerde kar var, bazı yerlerde yok, biz karın olmadığı yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Soğuklar bizi çok etkiliyor. Kar düştükten sonra koyunlarımızı köyde beslemeye devam edeceğiz’’ dedi.