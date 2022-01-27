Yüksekova’da yoğun kar yağışı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İlçede günlerdir dondurucu havalar hakimken, bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi etkisinin altına aldı. Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ise ilerlemekte zorlandılar.

İlçe merkezindeki kar yağışının ardından ekipler de yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.