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Yüksekova’da yeni cami açıldı

YÜKSEKOVA 1. BÖLGE TOKİ KONUTLARINDA İNŞA EDİLEN TOKİ CAMİİ BU GÜN KILINAN CUMA NAMAZI İLE BERABER İBADETE AÇILDI. (METİN TEK/HAKKARİ-İHA)

HAKKARİ 16.10.2020, 19:22
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Yüksekova’da yeni cami açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi 1. Bölge Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konutlarında inşa edilen TOKİ Camii bugün kılınan Cuma namazı İle beraber ibadete açıldı.

Yüksekova ilçesi 1. Bölge TOKi Camii, Kaymakam be Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, İlçe Müftüsü Şakir Şahin. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, kamu kurum personelleri ve TOKİ sakinlerinin katılımıyla korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun bir şekilde kılınan Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. İbadete açılan Camii de incelemelerde bulunan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, eksikliklerin biran önce giderilmesi talimatı verdi. Kaymakamı Doğramacı, Cuma namazı sonrası çocuklarla sohbet ederek, çocukların kendisinden talep ettiği halı saha yapımı sözü verdi. Halı saha yapımını İlçe Müftüsü Şakir Şahin, müftülük olarak kendileri yapacağını söyledi.

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