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Yüksekova’da ’yarım Ay’ güzelliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yarım Ay, kartpostallık görüntüsüyle mest etti.

HAKKARİ 07.08.2022, 12:11
Yüksekova’da ’yarım Ay’ güzelliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yarım Ay, kartpostallık görüntüsüyle mest etti.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan yarım Ay hayran bıraktı. Ay’ın güzelliğini görenler, telefonlarına sarılarak fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi. Ay’ın her halinin güzel olduğunu belirten İslam Geçirgen, "Her gün Yüksekova semalarında güzel bir hilal görüntüsüyle karşı karşıyayız. Her günde farklı farklı boyutta ve farklı güzellikle seyrediyoruz. Muazzam bir görüntü sunmaktadır. Hayran kaldık. Doyasıya izleme keyfine vardık kesinlikle" dedi.

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