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Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

HAKKARİ 19.06.2022, 21:55
Yüksekova’da trafik kazası: 2 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 20.00 sıralarında Yüksekova çevreyolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardımcı olmak için olay yerine koştu. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapatarak sağlık ekiplerinin yaralılara rahat bir şekilde müdahale etmelerini sağladı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kaza yapan araçlar bölgeye gelen çekiciler yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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