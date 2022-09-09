Yüksekova’da ‘Tarım, Orman ve İnsan’ konulu sergi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ‘Tarım, Orman ve İnsan’ konulu sergi açıldı.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ve bu yıl 12.’si düzenlenen ‘Tarım, Orman ve İnsan’ konulu fotoğraf sergisi, Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde fotoğraf severlerle buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının düzenlediği fotoğraf yarışmasında dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan fotoğrafların yer aldığı sergiye Yüksekovalılar yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan, Yüksekova’da yaptıkları açılışın güzel yoğun geçtiğini belirterek, “Artık çiftçi varsa hayat vardır diyoruz. Bizde güzel bir ortamda çiftçilerimize hitap ettik. Özellikle bu tür sergiler farkındalık oluşturuyor. İnşallah tarımsal faaliyetlerimizi daha da büyüteceğiz. Her yeri tarımla buluşturacağız. Sergimize katılan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinde vatandaşların beğenisine sunulan serginin açılışına Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan, kurum amirleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.