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Yüksekova’da tarihi geçmiş 2 kamyon gıda imha edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tarihi geçmiş 2 kamyon gıda maddesi imha edildi.

HAKKARİ 29.09.2021, 15:08
Yüksekova’da tarihi geçmiş 2 kamyon gıda imha edildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tarihi geçmiş 2 kamyon gıda maddesi imha edildi.

Yüksekova ilçesindeki bir esnafın talebi üzerine deposundaki tarihi geçmiş gıda maddeleri belediye ekipleri tarafından alınarak kamyonlarla şehir çöplüğüne getirilerek imha edildi. Kendilerine haber veren esnafa duyarlılığından dolayı teşekkür eden Yüksekova Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Durmazer, “Öncelikle bize bu başvuruyu yapan esnafımıza çok teşekkür ederiz. Bu tür başvuruları değerlendiriyoruz ve gerekli işlemler sonucu imhayı gerçekleştiriyoruz. Aksi bir durumda kimse bunun sorumluluğunu alamaz. Çünkü bu sorumluluğun yükü ağırdır. Kuşkusuz ki hiçbir şey insan sağlığından daha önemli olamaz. Esnafımızın başvurusu üzerine tarihi geçmiş 2 kamyon dolusu gıda malzemesi imha ettik. Bu kapsamda denetimlerimiz de devam ediyor. Tarihi geçmiş ve geri iadesi olmayan gıdaları olan esnafımızın bizi haberdar etmesi halinde kendilerine yardımcı olacağımızı da belirtmek istiyoruz” dedi.

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