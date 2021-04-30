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Yüksekova’da tam kapanma kısıtlaması başladı

HAKKARİ (İHA) – Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

HAKKARİ 30.04.2021, 00:19
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Yüksekova’da tam kapanma kısıtlaması başladı

HAKKARİ (İHA) – Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde de saat 19:00 itibari ile yapılan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Başlayan kısıtlamanın ardından ilçe sessizliğe büründü. Her yerde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde yaşayan vatandaşlar bu tedbir kapsamında ihtiyaçlarını erken saatlerde temin ederek evlerine çekildi. Kısıtlamanın başlamasıyla ilçe sessizliğe bürünürken, sokağa çıkma kısıtlaması 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacak. Öte yandan, polis ekipleri ise korona virüs tedbirleri kapsamında ilçenin en işlek yollarında ve mahallerde denetimlerine başladı.
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