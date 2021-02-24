Yüksekova’da su samuru görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samuru görüntülendi.

İlçenin Yeni Mahallesi mevkiindeki derede su samuru gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Su samurunun dere kenarındaki yiyecek arayışını kameraya alan vatandaş, ilk defa bu bölgede su samuru gördüğünü söyledi.

Bir süre çevreyi gezen su samuru daha sonra gözden kayboldu.

Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.