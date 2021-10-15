Yüksekova’da sonbahar güzelliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde sonbaharla renk cümbüşüne bürünen ağaçlar mest etti.

Yüksekova ilçesinde sonbaharla sararan ağaçların ortaya çıkardığı rengarenk görüntüler doyumsuz manzaralar oluşturuyor. İlçenin Karabağ, Karlı ve Gürdere köylerinde sonbaharla sararan ağaçlar adeta renk cümbüşüne dönüşürken, o rengarenk anlar ise havadan görüntülendi. O anı ölümsüzleştirmek isteyenler, renk cümbüşüne dönen bölgeyi ziyaret ederek bol bol fotoğraf çektiriyor.

Renk cümbüşü karşında hayran kaldığını belirten Eylem Şener, ’’Bugün Yüksekova’nın sahip olduğu güzelleri keşfetme fırsatı yakaladık. Renk cümbüşü yaşanıyor adeta. Tüm renkler iç içe ve görenleri mest eden bir güzellikle karşı karşıyayız. Sahip olduğumuz güzelliklerin farkında olmalıyız ve bu güzelliklere herkese tanıtmamız lazım. Her mevsimin doğa için insanlar için ayrı bir güzelliği ve faydası var. Tüm bu güzelliklerin Yüksekova’da yaşanıyor olması ayrıca bir gurur kaynağıdır. Sahip olduğumuz bu güzel nimetlerin haklı sevincini yaşıyoruz” dedi.