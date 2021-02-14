Yüksekova’da sevgililer günü onlardan sorulur

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 2 kadın işletmeci Rojda Suel ve Havva Uzunköprü, her sene olduğu gibi yine bu sene de ve sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen satışlarını yaptılar.

Rojda Suel ve Havva Uzunköprü adlı işletmeciler, ilçede 2 sene önce Cengiz Topel Caddesi’nin üzerinde açtıkları ‘Begonya Çiçekçilik’’ adlı iş yerinde hizmet vermeye başladı. Korona virüs salgını tüm ülke genelinde olduğu gibi onları da etkiledi. Bu sene 14 Şubat sevgililer günü, hafta sonuna düşmesi ve kısıtlamanın da olmasına rağmen, Rojda Suel ve Havva Uzunköprü, müşterilerini geri çevirmediler.

İş yerlerini kadın gücüyle yönettiklerini anlatan Rojda Suel, ’’İşlerimiz pandemiden dolayı baya düştü. Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü ve kısıtlamaya rağmen çok iyi geçti. Vatandaşlarımız, eşine, sevgilisine ve çocuklarına çiçek aldılar, buket yaptılar ve çikolata aldılar. Tek temennimiz bu hastalığın bitmesi ver herkesin artık herkesin yaşantısına dönmesidir. İnşallah kapalı iş yerleri de açılır ve herkes eski yaşantısına başlar’’ dedi.

Havva Uzunköprü ise, "Kısıtlamaya rağmen herkes yine bizleri tercih ederek, eşine, sevgilisine, annesine ve çocuklarına değişik hediyeler aldı. İnşallah bu hastalık da biter, tüm iş yerleri çalışmalarına geçer. Herkesin sevgililer günü kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.