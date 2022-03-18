Yüksekova’da şehitleri anma programı

HAKKARİ (İHA) – Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Tüm Türkiye’de olduğu Yüksekova ilçesinde de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitleri anma programı düzenlendi. Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, 200 şehidin fotoğraf ve isimlerinin yer aldığı slayt gösterisi, Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinde gösterildi.

Burada konuşan Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğin Başkanı Sami Keskin, “Vatanı uğruna can veren kahraman şehitlerimizi anmak ve bize bıraktıkları kutsal mirası hatırlatmak maksadıyla hazırlamış olduğumuz slayt gösterisini Yüksekova Selahattin Eyyübi Kültür Merkezinde halkımıza sunduk. Ayakta alkışlanan slayt gösterimiz duygulu anların yaşanmasına da neden oldu. Başta kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese minnettarız” dedi.