Yüksekova’da Ramazan’ın 1’nci günü yoğun geçti

HAKKARİ (İHA) – Ramazan ayının gelmesiyle Yüksekova’da vatandaşların sahur ve iftarlık alışverişi yoğunluğu dikkat çekti.

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile alışveriş hazırlıklarını son güne bırakan vatandaşları tatlı bir telaş sardı.

Vatandaşlar iftar öncesi alışveriş merkezlerine ve toptancılara akın ederken, Ramazan ayının başlamasıyla, fırınlar, çiğ köfteciler, marketler vatandaşlarla doldu. Bazı vatandaşlar da Cengiz Topel Caddesi üzerinde tezgahlar açarak, yeşillik, tatlı, çiğköfte gibi Ramazan ihtiyaçlarını satarak ev ekonomisine katkı sağladı. Mübarek Ramazan ayının ilk günü heyecanını yaşadıklarını belirten Emrah Sala, ’’Gördüğümüz kadarıyla herkes niyetli. Biz de çarşıya çıktık ilk olarak her sene olduğu gibi ilk olarak çiğköftemizi aldık. Bu sene zorlu bir süreç yaşıyoruz. Biz de alışveriş yapıyoruz esnafımıza da destek oluyoruz. Birazdan eve geçip iftardan sonrada da teravih namazına gideceğiz. Allah kabul etsin’’ dedi.

Hamza Alkan ise, ’’Bugün mübarek Ramazan ayının birinci günü. Güzel geçiyor. Devletimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bizde son 1 saat kala dışarıya çıktık alışveriş yapıyoruz. Ramazan’da geleneksel hale gelen çiğköftemizi başta olmak üzere gerekli ihtiyaçlarımızı aldık. Allah herkese bu mübarek günde yardımcısı olsun’’ ifadelerini kullandı.