Yüksekova’da minibüsçüler arasında kavga: 1 ölü
YÜKSEKOVA İLÇESİNE BAĞLI 40 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNAN ESENDERE BELDESİNDE ÇIKAN KAVGADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ. (METİN TEK/HAKKARİ-İHA)
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolcu taşımacılığı yağan minibüs şoförleri arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü.
Olay, Yüksekova ilçesine bağlı 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beldede yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri arasında kavga çıktı. Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, ayara girerek tarafları barıştırdı. İddiaya göre, kavga eden tarafların barıştığından haberi olmayan minibüs şoförünün kardeşi, diğer şoför Sinan Eraslan’ın (26) üzerine araç sürerek ölümüne neden oldu.
İHA’ya açıklamalarda bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Bugün çıkan kavgayı biz barıştırdık. Fakat kavgadan çıktıktan sonra taraflardan birinin kardeşi bunların barıştığını bilmediği için tekrar kavga başlattı. Bizleri derinden üzdü. Şuan beldede güvenlik güçleri tarafından güvenlik sağlanıyor" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25