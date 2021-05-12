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Yüksekova’da menderesler hayran bırakıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler hayran bırakıyor.

HAKKARİ 12.05.2021, 12:19
Yüksekova’da menderesler hayran bırakıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yeşilliğin arasında uzayıp giden menderesler hayran bırakıyor.

İlçenin dümdüz ovasının içinde kıvrak şekilde uzayan menderesler, etrafını saran yeşillik ve sarı çiçeklerle büyülüyor. Yaz aylarında ovanın güzelliğinin Nehil Sazlığıyla birleştiğini belirten Mert Dayan, “Yazın Yüksekova bir başka güzel oluyor. Renkli çiçekleri, karşısında dağlar ve ortasında geçen menderesleri adeta hayran bırakıyor. Bu güzellikler içinde gezerek hepsini fotoğrafladık” dedi.
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