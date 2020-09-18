Yüksekova’da korona virüs denetimi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İlk olarak Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası civarında denetimlere başlayan Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin ve beraberindekiler, iş yerlerini tek tek gezerek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Korona virüs denetimi kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı.