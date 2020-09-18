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Yüksekova’da korona virüs denetimi
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA DENETİM YAPILDI.
HAKKARİ 18.09.2020, 09:19
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İlk olarak Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Ziraat Bankası civarında denetimlere başlayan Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Servet Canlı, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin ve beraberindekiler, iş yerlerini tek tek gezerek vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.
Korona virüs denetimi kapsamında vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı.
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