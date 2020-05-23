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Yüksekova’da kısıtlamanın birinci gününde sokaklar bomboş

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 1. GÜNÜNDE HAKKARİ`NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI.

Yüksekova’da kısıtlamanın birinci gününde sokaklar bomboş

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ 1. GÜNÜNDE HAKKARİ`NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 20:05
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Yüksekova’da kısıtlamanın birinci gününde sokaklar bomboş

4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 1. gününde Hakkari`nin Yüksekova ilçesinde sokaklar bomboş kaldı.

Ramazan Bayramı süresince 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde olduğu gibi Yüksekova ilçesinde karara uygun yerler açık olup ve güvenlik güçlerin önlemleriyle tedbirler sağlandı. İlçenin en yoğun olduğu Cengiz Topel ve İpekyolu Caddesi’nde kısıtlamasının başlamasının birinci gününde sessizliğe büründü.

Evine ekmek götürmek için markete çıkan Haydar Dayan, “Şu an eve malzeme almak için çıktım. Dün çok kalabalık olduğu için çıkamadım. Bende yeni markete gidip eşya aldım. Bende hemen eve yakın markete gidip ihtiyaçlarımı aldım şimdi de eve gidiyorum. İnşallah kısa zamanda bu hastalık biter" dedi.

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