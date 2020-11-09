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Yüksekova’da kardan kapanan yol açıldı
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ İKİYAKA DAĞLARI GÖLLER BAŞI BÖLGESİNDE YER YER YARIM METREYİ GEÇEN KAR KALINLIĞI NEDENİYLE KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI.
HAKKARİ 09.11.2020, 13:08
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Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları Göller Başı bölgesinde yer yer yarım metreyi geçen kar nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı.
İlçede etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, yer yer yarım metreyi geçen kar nedeniyle kapanan yolu açmak için hummalı bir çalışma başlattı. İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede yürütülen çalışmalar sonucu kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.