banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım’ın aday kadrosu açıklandı
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
Sinan Bolat, Fenerbahçe’ye yakın
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
İDO arabalı vapur seferlerini durdurdu
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir
Batman’da ipekböcekçiliğinde 40 günde 20 bin TL gelir

Yüksekova’da kaldırım yapım çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi’nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

HAKKARİ 30.05.2022, 15:36
Yüksekova’da kaldırım yapım çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki İpekyolu Caddesi’nin kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Karayolları Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan’ın incelemelerinden sonra, ilçede havaların ısınmasıyla İpekyolu Caddesi’nde kaldırım yapım çalışmalarına başlandı. Yapılacak kaldırımlarla ilçenin modern bir görünüm kazanacağını belirten İnşaat Mühendisi Cihat Ertuğrul, “Askerlik Şubesinden Abdullah Canan Köprüsü’ne kadar ki kısmı bitirmeyi planlıyoruz. Yüksekova’yı güzel bir görüntüye kavuşturmak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Yüksekova için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
29°
açık