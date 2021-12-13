Yüksekova’da işitme ve denge kliniği açıldı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Odyolog Muhammed Mehdi Durna, işitme ve denge gibi sağlık problemlerinin önüne geçmek için açtığı klinikle hizmet vermeye başladı.

Odyolog Muhammed Mehdi Durna tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi karşısında açılan Odyodeng İşitme Cihazları Kliniği, İran ve Irak’tan gelen hastalara da hizmet veriyor. KTO Karatay Üniversitesi Odyoloji Bölümünü bitiren Muhammed Mehdi Durna, hizmetin en iyisini vereceklerini belirten Odyolog Muhammed Mehdi Durna, “Okulumu bitirmekle ilk olarak Ankara’da 6 ay çalıştım. İşitme cihazların merkezlerinde staj yaptım. Hedefimde hep memleketim Yüksekova’da işitme kliniği açmak vardı. Allah’ın izniyle kliniğimi açtım. Kliniğimize en iyi cihazları da getirdik. Bu tür cihazları alma sıkıntı çeken vatandaşlarımızda var, her şekilde yardımcı olacağız. Artık bebek, çocuk, genç ve yaşlı demeden herkese işitme konusunda yardımcı olacağız. Biz açar açmaz da İran ve Irak’tan da talep aldık. İnşallah tüm memlekete hayırlı olur kliniğimiz” ifadelerini kullandı.