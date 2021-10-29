banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!
Ahmet Davutoğlu'dan ilginç tweet!

Yüksekova’da iş var eleman yok

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde son dönemde çok sayıda iş yerinin camına asılan ‘Eleman aranıyor’ ilanlarına rağmen iş yeri sahipleri personel bulamıyor.

HAKKARİ 29.10.2021, 14:59
Yüksekova’da iş var eleman yok

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde son dönemde çok sayıda iş yerinin camına asılan ‘Eleman aranıyor’ ilanlarına rağmen iş yeri sahipleri personel bulamıyor.

İlçede son dönemlerin en büyük eleman sıkıntısı yaşanırken, iş arayan bazı vatandaşlar ise maaşların az olduğunu ve sigorta olmadığını öne sürdü. Cengiz Topel ile İpekyolu caddeleri üzerinde birçok iş yerinin camına asılan ‘Eleman aranıyor’ ilanları dikkat çekti. İş yeri sahipleri çalışacak eleman bulamazken, bazı vatandaşlar ise çalışma şartlarının iyi olmadığını iddia etti.

Hakkari Tüketiciler Birliği Derneği Başkanı Perviz Geçirgen, bugün çarşı merkezinde gezdiklerinde tüm esnafın dükkânlarının camlarında eleman ilanları olduğunu belirterek, “Bu işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmalıyız. İşverenlerimizin de işlerini kolaylaştıralım. Alınacak personellerin de haklarını iyileştirmek için burada iki tarafa seslenerek eşit bir şekilde hakları iyileştirelim. Artık bu camlarda çoğalan iş ilanlarının yerine çalışanların çoğaldığını görmek bizi memnun edecek” dedi.

İş yeri sahibi Mütalip Gelincik ise Yüksekova’da çok sayıda işletmenin camlarında eleman ilanları bulunduğunu belirterek, “Aslında bu Yüksekova için ciddi bir sorun. Bir tarafta dolaştığımızda herkes işsizlikten yakınıyor. Bunların sebebi ne olabilir? İş beğenmemek ya da verilen ücretlerin düşük olmasıdır. Piyasada bir durgunluk var. Buna rağmen çalışmamak kötü bir durum. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayamaz. Artık insanların iş ilanlarına dönüp bakması lazım. Geleceğimizin gençleri çalışmasa, kazanamayacak ve kazanmadığı zamanda hayatını düzene sokamayacaktır. Biz de eleman ve personel alımı için camlarımıza iş ilanlarını asmışız, inşallah işe ihtiyacı olan gelir çalışır. Bizim STK’lar da bu soruna el atabilir, çünkü artık tüm iş yerlerinde eleman sıkıntısı yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

Esnaf Nesir Akça da, Yüksekova genelinde çalışacak personel bulamadıklarını söyleyerek, “İş yok diyorlar ama iş var eleman yok ya da iş beğenmemezlik var. İşe gerçekten ihtiyacı olan varsa gelip bizle çalışsın. Personel bulamıyoruz, büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Ama her nedense personel bulunmuyor. Artık bu iş ilanlarına karşı işe girecek elemanın olması bizleri sevindirecek” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3