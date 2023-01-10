Yüksekova’da gönüllü 659 öğrenciye TEMA doğa eğitimleri veriliyor

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde gönüllü öğretmenler aracılığıyla, 28 ayrı sınıf ve toplamda 659 öğrenciye TEMA doğa programları verilecek.

TEMA Vakfı ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü arasında doğa eğitim program ve projelerinin okullarda uygulanması çerçevesinde var olan iş birliği protokolü çerçevesinde Minik TEMA, Yavru TEMA ve Ortaokul TEMA Doğa Eğitim Programı ve daha pek çok doğa eğitimi projesi gönüllü öğretmenler aracılığıyla çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Bir araya gelen gönüllü öğretmenler ilçede bulunan okulları gezerek, öğrencilere TEMA doğa eğitimi ilgili kitap ve poster seti dağıttılar. Öğrencilerle bir araya gelen öğretmenler program çerçevesinde eğitim tüm okullarda süreceğini belirttiler.

Program hakkında konuşan Yüksekova TEMA sorumlusu Kenan Canan, ’Minik TEMA Eğitim Programı çerçevesinde ilçedeki okul öncesi eğitim çağındaki çocukların, Yavru TEMA Eğitim Programı ilkokul çağındaki çocukların doğada daha çok zaman geçirmelerini, gözlem yapmalarını, merak duygusuyla doğayı keşfetmelerini sağlamak ve ekolojik okuryazarlık becerilerini güçlendirmek amacı ile Bir Orman adlı çocuk kitabı her çocuk için kendi program seviyelerine uygun olarak bir adet dağıtıldı. Ortaokul TEMA Eğitim Programında ise, ortaokul düzeyindeki çocuklar için tasarlanmış ve bir eğitim öğretim yılı boyunca farklı dersler ve kulüp çalışmaları çerçevesinde ‘Toprak Ana’ ve ‘Suyun Yolculuğu’ posterlerinden oluşan poster seti, programına dahil olan her sınıfa bir adet set olmak üzere dağıtıldı’ ifadelerini kullandı.