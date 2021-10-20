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Yüksekova’da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası bir felakete karşı önlem alınması için yangın söndürme tatbikatı düzenledi.

HAKKARİ 20.10.2021, 15:39
Yüksekova’da gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Hakkari’nin Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, olası bir felakete karşı önlem alınması için yangın söndürme tatbikatı düzenledi.

İtfaiye ekipleri tarafından Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde düzenlenen tatbikat öncesi kurum personellerine bilgiler verildi. Daha sonra senaryo kapsamında yangına müdahale edilerek söndürüldü.

Sosyal hizmetler Müdürü İsmail Aslan, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, kurum personellerine yönelik eğitimlerinin devam edeceğini söyledi.

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