Yüksekova’da ’Faaliyet Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’ yapıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ’Faaliyet Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’ düzenlendi.

Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ’Faaliyet Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı’, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit başkanlığında gerçekleşti. Yüksekova Selahaddin Eyyübi Kültür Merkezinin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, ilk olarak Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün yaptığı yıllık hizmetler anlatıldı.

Soru-cevap bölümüyle sona eren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Arslan, “Yüksekova Kaymakamımız Ömer Çimşit’in başkanlığında toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün toplantıya katılan herkesle aslında biz bu değerlendirmeyi yaptık. Amacımız burada hizmetlerimizin tanıtımını yapmak ve tanıtımda kimlere nasıl hizmet sağladığımızı konuşup istişare etmekti. Toplantımız çok verimli geçti. Katılan herkese ayrıca teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da aynı gayretle hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.

Toplantıya Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, kurum amirleri, STK temsilcileri muhtarlar katıldı.