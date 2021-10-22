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Yüksekova’da dolunay hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

HAKKARİ 22.10.2021, 20:15
Yüksekova’da dolunay hayran bıraktı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova’nın semalarında akşam saatlerinde görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi. Dolunayın güzelliğini fırsat bilen bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekti. Dolunayı doyasına fotoğrafladığını belirten Esad Tek, "Dolunay güzelliğini seyretmek beni çok mutlu etti. Gerçekten görüntüsü ile insanı mest ediyor. Şu an şehrin ışıklı görüntüsü ile birleşmiş durumda ve izlenmesi ayrı bir keyif’’ dedi.

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