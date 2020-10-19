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Yüksekova’da birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alev alev yanıyor
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNİN ÖĞLEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN NEHİR SAZLIĞINDAKİ ANIZ YANGINI KORKUYA NEDEN OLURKEN, YANGIN HALA DEVAM EDİYOR. (METİN TEK/HAKKARİ-İHA)
HAKKARİ 19.10.2020, 00:06
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı alev alev yanıyor.
Yangın, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı’nda meydana geldi. Sazlıktan çıkan dumanlar, Yüksekova şehir merkezi ve çevre köylerinde görüldü. Çevredeki köy sakinleri tarafından Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine ekipler kısa sürede olay yerine gitti. Olay yerine giden ekipler öğlen saatlerinden beri devam eden yangını söndürmek için mücadeleleri sürüyor. Yardım için Hakkari Orman Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yangın, Nehil Sazlığı’nın orta kısmında çıktığı için araçlar bataklıktan dolayı müdahale demiyor. Ekipler güvenlik önlemlerini alırken, sazlıktaki yangın devam ediyor.
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