Yüksekova’da bir depoda 2 kişi ölü bulundu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir depoda 2 kişi ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Güngör Mahallesi’nde bulunan bir kömür deposunda 2 kişi ölü olarak bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede sonucu ölen şahısların E.Ö. ve A.Ö. olduğu belirlendi. Şahısların cansız bedenleri hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.