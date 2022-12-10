Yüksekova’da bin 690 adet kaçak botoks malzemesi ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda bin 690 adet etiketsiz kaçak botoks malzemesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda 9 Aralık 2022 günü Yüksekova ilçesinde icra edilen operasyonda; bin 690 adet faturasız, irsaliyesiz, etiketsiz kaçak botoks malzemesi ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.