Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.764
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3074
EURO
7.4186

Yüksekova’da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz

TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA UYGULANAN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAPSAMINDA HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE SOKAKLAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR.

Yüksekova’da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz

TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜS SALGINI DOLAYISIYLA UYGULANAN 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KAPSAMINDA HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNDE DE SOKAKLAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:53
5 Okunma
Yüksekova’da bayramın ikinci gününde de sokaklar sessiz

HAKKARİ (İHA) – Türkiye’de korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bayramın ikinci gününde de sokaklar sessizliğini koruyor.

Ülke genelinde uygulanan sokağı çıkma kısıtlaması, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bayramın ikinci gününde de vatandaşlar kurallara riayet ederek evlerinde kalmayı tercih etti. İlçenin en yoğun caddelerinden olan Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri de kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü. Uygulama kapsamında iş yerini açabilen Rıdvan Taşçı isimli esnaf, “Verilen karara uygun esnaf olarak çalışıyoruz. Sabah saat 10.00 ve akşam 05.00 gibi çalışıp eve gidiyoruz. Fırınlar ve tatlıcılar olarak çalışıyoruz. Şu an baktığımızda zaten her yer kapalı, bizlerde telefonla gelen siparişler üzeri çalıştık, şimdi evimize gidiyoruz. Bu yaşadığımız zor günleri de atlatacağımıza inanıyorum. Tek isteğimiz, halkımızın daha duyarlı olması ve bu süreci bitirene kadar evde kalmalarıdır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Akbıyık çocukların bayramını kutladı
Vali Akbıyık çocukların bayramını kutladı
Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu
Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu
Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü
Yüksekova’da ahırın çatısı yerinden söküldü
Başkan Çoğaç’tan ihtiyaç sahiplerine ekmek
Başkan Çoğaç’tan ihtiyaç sahiplerine ekmek
Yüksekova’da kısıtlamanın birinci gününde sokaklar bomboş
Yüksekova’da kısıtlamanın birinci gününde sokaklar bomboş
Mehmet amcaya 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi
Mehmet amcaya 2 inek ve 2 buzağı hediye edildi
Yıkık dökük evde yaşayan aile yardım bekliyor
Yıkık dökük evde yaşayan aile yardım bekliyor
Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Hakkari’de şiddetli fırtına çatıları uçurdu
Göçmen kuşlar Yüksekova’ya renk kattı
Göçmen kuşlar Yüksekova’ya renk kattı
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
İtfaiye ekibi caddeleri dezenfekte etti
Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı
Heyelanın kapattığı yol tekrar ulaşıma açıldı
Kızılaydan 350 aileye iftar yemeği
Kızılaydan 350 aileye iftar yemeği
Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi
Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi
Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı
Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim