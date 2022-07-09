Yüksekova’da bayram namazı sonrası mezar ziyareti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bayram namazını kılan vatandaşlar, mezarlıkları ziyaret etti.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de Kurban Bayramı kutlamaları, bayram namazının kılınmasıyla başladı. Namaz sonrası cami bahçesinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, bayramlaştı. Namaz sonrası vefat eden yakınlarının mezarlarına akın eden vatandaşlar, bol bol dua ettiler.

Bayramların kutsal ve önemli olduğunu belirten Sezai Açıkel isimli vatandaş, “Kurban Bayramının kardeşliğe vesile olmasını istiyorum. Bugün namaz çıkışı sonrası yüzlerce vatandaşımız birbiriyle bayramlaştı. Biz bu görüntülerle çok mutluyuz. İnşallah çok güzel günler göreceğiz” dedi.

Adeta eski günlerini andığını belirten Ferdi İrdem isimli vatandaş da, “Bizde sabahın erken saatlerinde kalktık. İlk olarak namazımızı kıldıktan sonra örf adetlerimiz çerçevesinde bayramlaştık. Bu duyguları yıllar önce yaşamıştım ama şimdi tekrar yaşıyorum. İnşallah daha güzel bayramlar yaşayacağız” ifadelerini kullandı.