Yüksekova’da bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki tüm okullarda saat 10.00’da öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı’nı okuyarak yeni haftaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bayrak töreni çağrısı sonrası bugün saatler 10.00’u gösterirken tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Yüksekova ilçesindeki Şehit Azizhan Keskin İlk ve Ortaokulunun öğretmen ve idarecileri de okul bahçesinde maske ve mesafe kurallarına uygun bir şekilde bayrak töreni yaptı.

İstiklal Marşı’nın okunmasına bazı evlerinin balkonlarından bazıları da yoldan geçerken destek verdiler.

Okul yöneticileri, İstiklal Marşı’nı okulun bahçesinde okumanın sevincini yaşadıklarını belirterek, “İnşallah kısa zamanda tüm çocuklarımızla okul bahçesinde bir araya geleceğiz. Bugün bayrak törenimizi gerçekleştirdik ve sosyal mesafeye uygun bir şekilde de İstiklal Marşımızı okuduk” dediler.