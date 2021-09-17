Yüksekova’da artık sular kesintisiz akacak

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıllardır yaşanan su sıkıntısı, Devlet Su İşleri iş birliğiyle Esendere yolu üzerinde yapılan İçme Suyu Arıtma Tesisi 2050 yıla kadar su ihtiyacını giderecek.

Devlet Su İşleri iş birliğiyle yapımı tamamlanan içme suyu arıtma tesisi sayesinde Yüksekova ilçe sakinleri yıllardır özlemini duydukları temiz ve kesintisiz içme suyuna kavuşuyor. İçme suyu arıtma tesisi isale hattı ile şehir şebekesi isale hattı bağlantıları tamamlandı. Belediye ekipleri tarafından 3 günlük çalışma sonucunda içme suyu arıtma tesisi isale hattı ile şehir şebekesi isale hattı bağlantıları sağlanmış oldu. Test çalışmaları sonucunda söz konusu proje ile Dilimli Barajı’ndan 30 dönümlük alana inşa edilen arıtma tesisine aktarılacak su, arıtılarak şehir şebekesinden vatandaşların musluklarından akmaya başlayacak. İçme suyu arıtma tesisi ile ilçenin 2050 yılına kadar su ihtiyacı karşılanmış olacak.