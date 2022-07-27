Yüksekova’da Arap tavşanı görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Arap tavşanı görüntülendi.

Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Ali Yanık, dışarıda gezdiği sırada Arap tavşanı ile karşılaştı. İlk olarak gördüğü hayvanı fareye benzettiğini, daha sonra zıplamasıyla araştırdığında Arap tavşanı olduğunu öğrendiğini belirten Yanık, “Her zamanki gibi dışarıda geziyordum. Önümden fare gibi duruyordu. Bende üzerine gittiğimde zıplıyordu. Hemen telefonumu çıkarıp fotoğraf çektim. Araştırdığımda Arap tavşanı olduğunu öğrendim” dedi.