Yüksekova’da ’Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri başladı

Hakkari’nin Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü, "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri çerçevesinde 7’den 70’e herkesi spor etkinlikleriyle buluşturmak için 8 günlük bir program düzenledi.

Yüksekova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinlik için Esenyut Mahallesi’ndeki Şehit Azizhan Keskin İlkokulunun önünde bir program düzenlendi. Okul bahçesinde farklı spor dallarında gösterilerin yapılmasının ardından bir konuşma yapan Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin, “Türkiye’de olduğu gibi Yüksekova’da da çok farklı etkinliklerle haftayı kutlamaya başladık. Yüksekova merkez mahalle ve köyleri olmak üzere 7’den 70’e herkesime hitap edecek spor etkinlikleri yapacağız. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak karar verdik ve herkesin ayağına sporu götüreceğiz. Mahalle mahalle, köy köy sporla buluşmamız olacak. İlk startımızı burada verdik ve faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu sporumuz Dağlıca köyüne kadar devam edecek. Artık Yüksekova spor ile anılacak” dedi.