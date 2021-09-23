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Yüksekova’da 566 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çuvallar içerisinde 566 kilogram eroin ele geçirildi.

HAKKARİ 23.09.2021, 12:16
Yüksekova’da 566 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çuvallar içerisinde 566 kilogram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “22 Eylül 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde bir bölgeye yüklü miktarda uyuşturucu madde saklandığı şeklinde bilgiler alınması üzerine yapılan kontrol ve arama çalışması esnasında, çuvallar içerisinde 566 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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