Yüksekova’da 41 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 41 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25 Mayıs 2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 42 parça halinde toplam 21 kilo 600 gram eroin, 39 parça halinde 19 kilo 600 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.