Yüksekova’da 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçede yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ekipler 204 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şüpheli 1 şahıs hakkında ise adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi.