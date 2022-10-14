Yüksekova’da 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

Valilik tarafında yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmalarda; 12 Ekim 2022 günü Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığından Gecikmesinde Sakınca Bulunan Hal çerçevesinde alınan arama kararına istinaden, Yüksekova ilçesinde yapılan arama sonucunda; yaklaşık 2 kilo daralı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.