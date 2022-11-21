Yüksekova’da 2 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu

Hakkari’nin Yüksekova Kızılay Şubesi tarafından temin edilen 2 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Yüksekova Kızılay Şubesi, ‘Doğaya Nefes Olalım’ projesi ile ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde bulunan TOKİ evleri başta olmak üzere farklı noktalara 2 bin 700 fidanın dikimini gerçekleştirdi. Gelecek nesile güzel bir Yüksekova bırakmayı hedeflediklerini belirten Yüksekova Kızılay Şube Başkanı Yılmaz Göksal, "Doğaya Nefes Olalım projesi çerçevesinde Esenyurt Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde 1 bin 700 adet fidan dikimi yapıldı. Ayrıca Muharrem Malazgirt Okulu yanında bulunan araziye de bin adet fidan ekimi yapılacak. Fidan ekimine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Amacımız, doğadan aldığımız nefese azda olsa nefes olmaktır. Bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. İlçemiz su kaynakları açısından zengin olduğu halde fidan dikiminin az olması, iklim açısından da önemlidir. Gayemiz bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaktır. Herkes kendi evinin önündeki fidanlara canlı muamelesi yapması, aslında bizim kendimize olan saygımızdır. Bu manada Kızılay olarak Yüksekova TOKİ yönetimi ile yapılan anlaşma gereği her blok bina için ağaç adedi belirlenmiş, tüm bakımlar bina blokları ve TOKİ yönetimi denetiminde olacak şekilde teslimat yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.