Yüksekova’da 181 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 181 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı Hudut Birlikleri desteği ile ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Haziran 2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Esendere beldesinde yapılan operasyon neticesinde- 163 kilogram eroin maddesi, 18 kilogram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 181 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte kullanılan 3 at ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili İran uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.